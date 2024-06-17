مدفيديف يدعو إلى إنشاء سجل للخسائر الناجمة عن جرائم الحقبة الاستعمارية

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إلى إنشاء سجل للخسائر الناجمة عن جرائم الحقبة الاستعمارية وكذلك عن الاستعمار الجديد.

وخلال كلمته في الاجتماع التأسيسي للجنة الدائمة لحركة مناهضة الاستعمار الجديد "من أجل حرية الأمم"، أضاف مدفيديف الذي يترأس كذلك حزب "روسيا الموحدة": "وتنفيذ هذا الموقف على أرض الواقع، يتطلب إنشاء سجل للخسائر الناجمة عن جرائم الحقبة الاستعمارية والاستعمار الجديد، ودفع التعويضات المحتملة. وطبعا من المفهوم أن تحقيق ذلك يبدو صعبا للغاية، ومن الواضح أنه لا يوجد أحد يرغب بدفع التعويضات، ولكن هناك بالفعل أمثلة على ذلك".

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وكمثال على ذلك، استشهد مدفيديف بمطالبة سلطات غرينادا من البنك المركزي البريطاني بتعويضات عن تجارة الرقيق في القرن الثامن عشر. وفي الوقت نفسه، أعرب مدفيديف عن اعتقاده بأن "ورثة الإمبراطوريات الاستعمارية سيبذلون قصارى جهدهم لمنع التوصل إلى حل عادل لمثل هذه القضايا".

وقال: "على الرغم من أنه يبدو أن الوقت قد حان لكي تقوم بريطانيا بنفسها بإغلاق هذه الصفحة المخزية من تاريخها وعدم التهرب من المسؤولية عن الجرائم المرتكبة سابقا".

في وقت سابق أكد مدفيديف أن الغرب يسعى جاهدا للحفاظ على الهيمنة في "نظام المستعمرات".

المصدر: نوفوستي