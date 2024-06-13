مدفيديف يدعو إلى تطبيق مبدأ "العين بالعين" وتحويل حياة الغرب إلى "كابوس"

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى الرد على العقوبات الغربية بمبدأ "العين بالعين"، وتحويل حياة الغرب إلى "كابوس كامل" وإلحاق أكبر قدر من الضرر بالدول غير الصديقة.

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جاء ذلك في منشور لمدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث أشار إلى أن روسيا تعلمت بالفعل كيف تعيش وتتطور في ظل العقوبات الغربية، التي "تقاس بعشرات الآلاف الآن"، ومع ذلك، فمن الضروري، وفقا له، الرد عليها بشكل عاجل، لأن الولايات المتحدة وتوابعها "أعلنوا حربا بلا هوادة على روسيا، ولا توجد قواعد تتعلق بالعدو! فليتلقوا منا بالكامل للضرر الذي ألحقوه بروسيا، وبأقصى درجة من الإيلام".

ودعا مدفيديف إلى إلحاق "أكبر قدر ممكن من الضرر بتلك الدول التي فرضت هذه القيود على بلدنا وعلى جميع مواطنينا. بشل عمل شركاتهم ووكالاتهم الحكومية، والعثور على مشكلات في أهم تقنياتهم وضربهم بلا رحمة، وتدمير خدماتهم في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والخدمات المصرفية والاجتماعية".

وأكد مدفيديف على أن هذا سيضر "بالاقتصادات الغربية ومؤسساتها وحكامها، ويضر برفاهية مواطنيها، وثقتهم في المستقبل". واختتم منشوره بالقول: "دعونا نحول حياتهم إلى كابوس مجنون تماما"، واستشهد بمبدأ العهد القديم: "العين بالعين".

المصدر: تليغرام