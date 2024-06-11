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لافروف يكشف عن اتصالات غير معلنة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا

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لافروف يكشف عن اتصالات غير معلنة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا
Sputnik Ilya Pitalev
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن ممثلي الغرب، خلال اتصالات غير معلنة مع ممثلي موسكو، يرفضون ملاحظة التوجه النازي لنظام الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي.

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جاء ذلك ضمن تصريحات لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"، حيث تابع: "لقد أجرينا بعض الاتصالات غير المعلن عنها، إلا أن أحدا في الغرب لا يريد أن يلاحظ التوجه النازي والمعادي لروسيا الذي يخلقه نظام زيلينسكي".

وتحتفي أوكرانيا تحت حكم نظام زيلينسكي بالمتعاونين مع النازية أثناء الحرب العالمية الثانية وعلى رأسهم ستيبان بانديرا حيث تقام مسيرات في يوم مولده، وتم اعتباره "بطلا قوميا".

المصدر: RT

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