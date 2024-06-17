صندوق الاستثمار الروسي يسجل أكثر من 300 هجمة إعلامية على لقاح سبوتنيك

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إنه سجل خلال الوباء، أكثر من 300 هجوم إعلامي على لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا.

ودعا هذا الصندوق السيادي الروسي إلى إنشاء آليات لمواجهة الهجمات الإعلامية من الدول غير الصديقة.

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في 14 يونيو، أكدت وكالة رويترز لأول مرة قيام البنتاغون بشن هجمات إعلامية خلال جائحة فيروس كورونا على اللقاحات من روسيا والصين، ونشرت مواد حول حملة سرية قامت بها وزارة الدفاع الأمريكية لتشويه سمعة التطعيم في بعض البلدان.

ووفقا للوكالة، قام خبراء من البنتاغون، عبر مئات الحسابات الوهمية على شبكات التواصل الاجتماعي، بنشر معلومات كاذبة عن اللقاحات غير الأمريكية، في محاولة لتشويه سمعتها والإساءة لمنتجيها.

وقال رئيس الصندوق الروسي كيريل دميترييف: "لأول مرة، تقدم وكالة أنباء رائدة في العالم دليلا على تدخل العسكريين الأمريكيين في عمليات تتعلق بإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء العالم خلال الكفاح ضد فيروس كورونا. وقد أكد ممثلو السلطات الأمريكية أنفسهم المعلومات التي نشرتها رويترز في تحقيقها حول الهجوم المنسق ضد اللقاحات غير الأمريكية. منذ بداية تسجيل لقاح سبوتنيك V، لاحظنا حملة موجهة لتقويض الثقة في إنجازات العلماء الروس - في المجموع، سجلنا أكثر من 300 هجمة إعلامية على مجموعة لقاحات سبوتنيك الروسية".

وأكد دميترييف أن الصندوق الروسي تصدى بشكل نشط للمعلومات المضللة من خلال تنظيم أكثر من 50 دراسة ومنشورا علميا أجنبيا مخصصا للقاح الروسي لتأكيد فعاليته العالية.

وأشار دميترييف إلى ضرورة إنشاء آليات موثوقة لمواجهة الهجمات الإعلامية من الدول غير الصديقة، بما في ذلك في قطاع الرعاية الصحية.

المصدر: تاس