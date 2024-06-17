الدفاع الروسية تعلن إسقاط 6 مسيرات في 3 مقاطعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن إسقاط 6 مسيرات في بيلغورود وفورونيج وليبيتسك.

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وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، تم قمع محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام مسيرات على الأراضي الروسية".

وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة فورونيج، بالإضافة إلى 3 مسيرات فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك".

وتحاول القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي مهاجمة الحدود والمناطق الوسطى من روسيا باستخدام الطائرات المسيرة.

وفي معظم الحالات تتعرض المناطق الحدودية في بيلغورود، كورسك، بريانسك وشبه جزيرة القرم للهجوم بهذا النوع من الأسلحة.

بدورها تعمل وسائط الدفاع الجوي الروسية على التصدي لهجمات العدو.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية