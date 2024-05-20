الجيش الروسي يدمر 7 مسيرات جوية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، إن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش اعترضت ودمرت الليلة الماضية 7 طائرات بدون طيار فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم منع محاولات دورية جديدة من قبل نظام كييف لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

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وأضافت الوزارة: "تمكنت وسائط الدفاع الجوي المناوبة، من اعتراض وتدمير سبع طائرات بدون طيار أوكرانية، منها: خمس فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، واثنتان فوق أراضي مقاطعة كورسك".

ولم تبلغ الوزارة عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم المعادي.

وتقصف القوات الأوكرانية بانتظام المناطق الحدودية في روسيا بالمدفعية والصواريخ، وتنفذ ضربات بطائرات مسيرة وتقوم بأعمال تخريبية تستهدف المدنيين.

المصدر: تاس