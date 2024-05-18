قتيل وجريح.. مسيرة أوكرانية تهاجم سيارة بلدية في مقاطعة كورسك

قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف، إن أحد المواطنين في المنطقة لقي حتفه وأصيب آخر في هجوم شنته طائرة بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية.

وكتب سميرنوف على قناته في تيلغرام: "هاجمت طائرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية آلية تنظيف تابعة للبلدية في مقاطعة كورسك، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر".

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وأضاف القائم بأعمال الحاكم: "في قرية جوروديش التابعة لمنطقة ريلسكي، هاجمت طائرة بدون طيار أوكرانية سيارة تابعة لشركة مرافق عامة محلية. وتوفي أحد العاملين متأثرا بجراحه، وتعرض آخر لإصابة بشظية، ويقوم أطباء الإسعاف بتقديم المساعدة اللازمة له. سيتم نقله إلى مستشفى منطقة ريلسك المركزية".

وتقصف القوات الأوكرانية بانتظام المناطق الحدودية في روسيا بالمدفعية والصواريخ، وتنفذ ضربات بطائرات مسيّرة وتقوم بأعمال تخريبية تستهدف المدنيين.

المصدر: تاس