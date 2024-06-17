مارين لوبان: الاتحاد الأوروبي يشكل خطرا على أعضائه

أعربت زعيمة كتلة التجمع الوطني البرلمانية الفرنسية مارين لوبان عن اعتقادها بأن الاتحاد الأوروبي أصبح يشكل خطرا على الدول الأعضاء، ما يشير إلى ضرورة إعادة هيكلته.

جاء ذلك في مقابلة للوبان مع صحيفة El Periódico، حيث تابعت أن ما يوحد إسبانيا وفرنسا أهم بكثير مما يفرقهما، وبالنظر إلى الاتحاد الأوروبي فقد أصبح "يشكل خطرا على جميع الدول الأوروبية لأنه من المنطقي أن نقاتل معا. إلا أن الاتحاد الأوروبي ليس أوروبا، ولكنه مجرد شكل خاص من التعاون القاري الذي أظهر على مدى عدة عقود أنه لا يجلب سوى فائدة قليلة لاقتصاداتنا وبلداننا".

إقرأ المزيد

وتحدثت لوبان أيضا عن مساوئ الاتحاد، وعن الحاجة إلى إصلاحه لمنح الدول الأعضاء مزيدا من الصلاحيات. وأشارت إلى أن "المشروع الأوروبي يمكن أن يسمى التحالف الأوروبي للأمم، وسيكون حينها نظاما أكثر حرية وانسجاما للتعاون بين أوروبا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قرر، 9 يونيو، حل الجمعية الوطنية وسط هزيمة أنصاره في انتخابات البرلمان الأوروبي. وحصل حزب التجمع اليميني المعارض على أكثر من 31% من الأصوات، فيما جاء الحزب الرئاسي في المركز الثاني بنسبة 14.6%، ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة للجمعية الوطنية في 30 يونيو، والثانية في 7 يوليو.

المصدر: تاس