ناريشكين: ماكرون يسمع تحذيرات من روسيا حول إرسال قوات إلى أوكرانيا

قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، في مقابلة مع وكالة تاس، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسمع تحذيرات روسية بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وأضاف ناريشكين خلال رده على سؤال بهذا الخصوص: "طبعا لقد سمع بذلك. كان هناك نقاش حول هذا الموضوع داخل الدول الغربية، ولا يزال هناك النقاش مستمرا، بما في ذلك في فرنسا. ويبدو لنا أن عدد المعارضين لذلك أكبر".

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وكان الرئيس الفرنسي قد صرح في وقت سابق أنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا في حال اخترقت روسيا الخطوط الأمامية، وفي حال طلبت كييف ذلك. ووفقا له، فإن "العديد من الدول" وافقت على النهج الفرنسي بشأن الإرسال المحتمل للقوات.

وأثار تصريح ماكرون، ردود فعل غاضبة في دول الاتحاد الأوروبي. فقد قال نائب رئيس الوزراء وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني، إنه يتوجب على رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ارتداء الخوذة بنفسه والتوجه إلى منطقة القتال في أوكرانيا.

من جانبه، أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان واضحا بتصريحاته المستمرة طيلة أسابيع حول إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولا يمكن تأويلها بخطأ في الترجمة.

المصدر: تاس