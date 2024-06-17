الجيش الروسي ينتهي من اختبار رادار طائر من جيل جديد (فيديو)

نشرت الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو للمرحلة الأخيرة من اختبارات طائرة الإنذار الراداري المبكر الروسية (الرادار الطائر) لجيل جديد من طراز "آ-100 ، بريمير".

وهي مرحلة اختبار الأجهزة اللاسلكية التقنية التي تجري في ظروف قتالية. وفي حال نجاح الاختبارات سيبدأ العام الجاري الإنتاج الصناعي المتسلسل للطائرة الجديدة التي من شأنها أن تحل محل الرادار الطائر القديم من طراز "آ-50".

ويشار إلى أن تصميم الرادار الطائر الجديد يجري منذ عام 2014 في مصنع "بيرييف" في تاغانروغ، بجنوب روسيا.

يذكر أن الطائرة الجديدة للإنذار الراداري المبكر مزودة بهوائي شبكي حديث قادر على العمل في نظام الاستطلاع اللاسلكي التقني وتبادل المعلومات مع المقاتلات الروسية ومنظومات الدفاع الجوي وتقديم معلومات دلالة الأهداف الجوية والبرية والبحرية. ولدى الطائرة إمكانية تلقي المعلومات من الأقمار الصناعية وكذلك التحكم في الدرونات وتلقي المعلومات منها والتعاون مع وسائل الاستطلاع البعيد الصديقة.

وقد تستخدم الطائرة بمثابة مركز جوي طائر متعدد المهام يكتشف حتى 350 هدفا جويا وبريا وبحريا ويحقق مرافقتها على مسافة حتى 650 كيلومترا.

وتم وضع الرادار الشبكي الجديد على النموذج المحدث من طائرة "إيل – 76 إم دي – 90 آ".

وقد يصل مدى عمل الرادار الطائر الجديد 5000 كيلومتر، ويمكن أن يبقى في الجو لمدة 10 ساعات.

يذكر أن رئيس شركة "روستيخ" الروسية سيرغي تشيميزوف كان قد أعلن في مارس الماضي أن الشركة ستستأنف بمحاذاة " آ-100" إنتاج طائرة "آ-50" التي تحتاج إليها القوات المسلحة الروسية في الوقت الراهن.

المصدر: روسيسكايا غازيتا