شاب في أوديسا الأوكرانية يسطو على امرأة لتجنب التعبئة

أفادت شرطة مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا بأن أحد سكان المدينة البالغ من العمر ثمانية عشر عاما سطا على امرأة لتجنب الخضوع للتعبئة في المستقبل بسبب وجود سجل إجرامي لديه.

وقالت شرطة أوديسا في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، إن الشاب رصد امرأة تحمل محفظة في يديها، لدى خروجها من محل تجاري فتبعها، ولما توفرت له الفرصة السانحة، انتزع المحفظة من يدي السيدة وهرب من الموقع ثم عاد إلى منزله.

وذكرت الشرطة أن قيمة الممتلكات المسروقة بلغت ما يعادل نحو 319 دولارا.

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وبطلب من المجنى عليها، فتحت الشرطة تحقيقا وعثرت على المهاجم، الذي تبين أنه مواطن من أهل المدينة يبلغ من العمر 18 سنة واعترف بأنه ألقى المحفظة بالأموال والمستندات وسماعات الرأس والهاتف المحمول التي كانت بداخلها في الشارع، إذ لم يكن يحتاج إليها وكان يأمل فقد بأن يتجنب التعبئة في المستقبل حال إدانته جنائيا الآن".

ويواجه الشاب الذي يبقى قيد الاحتجاز، عقوبة السجن من 7 إلى 10 سنوات بموجب مادة "سطو".

وفي 18 مايو، دخل القانون الجديد للتعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة، كما ألغي التسريح من الخدمة.

المصدر: "نوفوستي"