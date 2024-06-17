الرئيس السلوفاكي: النقاش حول عضوية أوكرانيا في الناتو لا يزال سابقا لأوانه

صرح الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني بأن الحديث عن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو سابق لأوانه، مشيرا إلى أنه قد يؤدي في الوقت الحالي إلى تفاقم الوضع المتوتر أصلا.

وقال بيليغريني في مقابلة مع قناة "ماركيزا" التلفزيونية السلوفاكية: "من المرجح أنني سأقول (في قمة الناتو القادمة في واشنطن).. إنه من السابق لأوانه اليوم إجراء حوار مبدئي حول عضوية أوكرانيا المستقبلية في حلف شمال الأطلسي، وأعتقد أن هذا سيزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل".

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وكان رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو قد صرح في وقت سابق، أنه سيعرقل عضوية أوكرانيا في حلف الناتو لأن ذلك يعني بداية حرب عالمية ثالثة.

وأعلنت المندوبة الأمريكية لدى حلف الناتو، جوليان سميث، في وقت سابق أن الحلف سيمنح العضوية لأوكرانيا بعد إجراء إصلاحات وانتهاء النزاع مع روسيا وبشرط موافقة جميع الحلفاء على قبولها.

وفي سبتمبر 2022، تقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على أساس معجل، وقد أكدت المنظمة نفسها مرارا أن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أمر مستحيل بينما لا تزال أوكرانيا في حالة صراع.

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وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن كييف تحاول الضغط على دول "الناتو" بشأن مسألة تلقي دعوة للانضمام إلى الحلف.

وحذر من أن انضمام أوكرانيا المحتمل ستكون له عواقب سلبية للغاية على الأمن الأوروبي وسيتطلب ردا حازما من روسيا.

ولفت بيسكوف إلى أن توجه كييف نحو الانضمام للحلف كان واحدا من أسباب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن أوكرانيا لم تتم دعوتها للانضمام إلى الناتو لأن هناك أطماعا بين أعضاء الحلف، وخصوصا بولندا، بالسيطرة على المناطق الغربية من أوكرانيا، في حين أن دعوة كييف للانضمام إلى الناتو ستتطلب الاعتراف بالحدود الأوكرانية الحالية.

المصدر: نوفوستي