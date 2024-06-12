المندوب الأمريكي لدى "الناتو": أوكرانيا لا تزال غير مستوفية لمتطلبات عضوية الحلف

صرح المندوب الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي جوليان سميث في مؤتمر صحافي خاص، بأن أوكرانيا لا تزال غير مستوفية للمتطلبات والمعايير اللازمة لتصبح مرشحة لعضوية حلف "الناتو".

وجاءت تصريحات سميث تعليقا على كلمات الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع مجلة "تايم" حول آفاق العلاقات بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي.

وقال المندوب الأمريكي: "أعتقد أن الرئيس كان يشير في هذه المقابلة إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أنه لا يزال أمام الأوكرانيين بعض العمل للقيام به بغية الوفاء بالمعايير والإصلاحات اللازمة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

وفي الوقت نفسه، أقر سميث بأن "حلفاء الناتو يعملون بشكل وثيق مع الأوكرانيين، سواء بشكل ثنائي أو من خلال الناتو، لمساعدتهم على تحقيق المزيد من التقدم".

وفي سبتمبر 2022، تقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على أساس معجل، وقد أكدت المنظمة نفسها مرارا أن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أمر مستحيل بينما لا تزال أوكرانيا في حالة صراع.

وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إلى أن كييف تحاول الضغط على دول "الناتو" بشأن مسألة تلقي دعوة للانضمام إلى الحلف، وحذر من أن انضمام أوكرانيا المحتمل ستكون له عواقب سلبية للغاية على الأمن الأوروبي وسيتطلب ردا حازما من روسيا.

المصدر: RT