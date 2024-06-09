"فورين بوليسي": الناتو يدرس إمكانية استحداث منصب "الممثل الخاص لأوكرانيا"

كشفت مجلة "فورين بوليسي" أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يدرس إنشاء منصب "الممثل الخاص لأوكرانيا"، والذي ستشمل مسؤولياته تنسيق الدعم لكييف.

وأشارت المجلة إلى أن الممثل الخاص سيكون متواجدا في العاصمة الأوكرانية، مؤكدة أن "المبعوث الجديد سيقوم بتنسيق دعم الحلف لأوكرانيا، بما في ذلك تدفق المساعدات العسكرية إلى كييف من مختلف الدول الغربية".

وفي وقت سابق، أعرب عالم السياسة الأمريكي جون ميرشايمر عن رأي مفاده أن أوكرانيا تنوي تنفيذ هجوم داخل الأراضي الروسية وإجبار حلف شمال الأطلسي على الدخول في الصراع.

ومن جانبها، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مقابلة مع RT، أن جميع الإجراءات التي ستتخذها موسكو على صعيد نشر الأسلحة، ستتخذها ردا على تصرفات حلف "الناتو".

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت في وقت سابق أن الرئيس جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لأوكرانيا لتوجيه ضربات باستخدام الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة ضد الأراضي الروسية وقرب مدينة خاركوف.

وسبق أن حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممثلي دول حلف "الناتو" كي يكونوا على دراية "بما يلعبون به" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية، بأنظمة الصواريخ التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الغرب.

كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تعليقا على الرد المحتمل لروسيا الاتحادية على الهجمات الجديدة على الأراضي الروسية، أن رئيس الدولة والعسكريين على علم بذلك "وأنهم (العسكريون) يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".

المصدر: RT