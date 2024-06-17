بيلاوسوف يتفقد مركز قيادة القوات البرية الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، قام بتفقد مركز قيادة وإدارة القوات البرية، واطلع على الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة وكيفية تصرف العدو.

وقالت الوزارة في بيانها: "تفقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف مركز إدارة القوات البرية، حيث استمع إلى تقارير من كبار ضباط القيادة العامة لهذا المركز حول مسائل الإدارة القتالية في القطعات والتشكيلات والوحدات العسكرية وكذلك حول الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة وطبيعة تصرفات العدو".

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وخلال الزيارة قام القائد العام للقوات البرية بالجيش الروسي جنرال الجيش أوليغ ساليوكوف، بإبلاغ الوزير "عن المهام التي يتم تنفيذها، بما في ذلك تدريب وإعداد الضباط، وكذلك التفاعل مع مؤسسات المجمع الصناعي العسكري بهدف التوريد الفوري للمعدات العسكرية".

قبل عدة أيام، عقد الوزير بيلاوسوف اجتماعا مع المراسلين الحربيين الذين يغطون الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي