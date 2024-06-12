الكرملين: بوتين يجري اجتماعا مع وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى مساء أمس الثلاثاء اجتماعا مع القيادة العسكرية الروسية.

وأضاف بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الأربعاء: "أجرى فلاديمير بوتين في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء اجتماعا شارك فيه وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف بالإضافة إلى قادة المناطق العسكرية وهم أيضا قادة المجموعات (للقوات الروسية). وأطلعوا رئيس الدولة وهو القائد الأعلى على سير العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكذلك الخطط حول مواصلة العمليات العسكرية.

وتابع أن بوتين استمع لتقارير المشاركين في اللقاء بشكل منفصل وعقد اجتماعات منفصلة معهم.

المصدر: إنترفاكس