 
مباشر

الكرملين: بوتين يجري اجتماعا مع وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة

أخبار العالم

الكرملين: بوتين يجري اجتماعا مع وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xq3p

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى مساء أمس الثلاثاء اجتماعا مع القيادة العسكرية الروسية.

وأضاف بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الأربعاء: "أجرى فلاديمير بوتين في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء اجتماعا شارك فيه وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف بالإضافة إلى قادة المناطق العسكرية وهم أيضا قادة المجموعات (للقوات الروسية). وأطلعوا رئيس الدولة وهو القائد الأعلى على سير العملية العسكرية الروسية الخاصة، وكذلك الخطط حول مواصلة العمليات العسكرية.

وتابع أن بوتين استمع لتقارير المشاركين في اللقاء بشكل منفصل وعقد اجتماعات منفصلة معهم.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا