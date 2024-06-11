وزير الدفاع الروسي يجتمع بمراسلين حربيين يغطون الأحداث في منطقة العملية الخاصة

عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، يوم الاثنين، اجتماعا مع المراسلين الحربيين الذين يغطون الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وحضر المراسلان الحربيان سرجون هدايا لقناة RT الناطقة بالعربية ومراد غازدييف للقناة الناطقة بالإنجليزية.

واتسم الحديث الذي دار بين وزير الدفاع والمراسلين الحربيين بالصراحة والشفافية، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعات مماثلة بشكل منتظم.

وأفادت وزارة الدفاع أن بيلاوسوف أعطى في ختام الاجتماع مع المراسلين العسكريين، عددا من التعليمات.

المصدر: RT + نوفوستي