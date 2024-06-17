صحيفة تتحدث عن اختفاء ثلاثة مدانين بالتجسس لصالح روسيا في بولندا

قالت صحيفة Rzeczpospolita، إنه تم تسجيل اختفاء 3 أشخاص تمت إدانتهم في فترة سابقة في بولندا بتهمة التجسس لصالح روسيا.

ووفقا للصحيفة، أدانت محكمة دائرة لوبلين في ديسمبر عام 2023، أرتور م.، وياروسلاف ب.، وماريا م.، الذين كانوا رهن الاعتقال المؤقت منذ مارس من نفس العام.

لكن وحسب زعم المقالة، "اختفى هؤلاء الثلاثاء بعد ذلك عن أنظار الأجهزة الأمنية"، وهم ليسوا رهن الاعتقال حاليا.

وأشارت المقالة إلى أنه في وقت صدور الحكم القضائي، تم توجيه التهم إلى 13 شخصا من أصل 16 مشتبها بتجسسهم لصالح روسيا.

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وقالت باربرا ماركوسكا، المتحدثة باسم محكمة لوبلين: "جميع المدانين الآخرين يقضون عقوباتهم".

من جانبه أعلن جاسيك دوبرجينسكي، المتحدث باسم وزير تنسيق الأجهزة الأمنية المختصة البولندي، أن 12 شخصا يقضون عقوباتهم، ويجب زج الثالث عشر في السجن خلال الأسبوع المقبل. ووفقا له، لا يزال المذكور طليقا حتى الآن، وتم وضعه على قائمة المطلوبين.

في 23 نوفمبر تلقت محكمة دائرة لوبلين لائحة اتهام ضد 16 مواطنا من أوكرانيا وبيلاروس وروسيا.

وتمت الإشارة إلى أن السلطات البولندية تتهمهم بالعمل لصالح الاستخبارات الروسية في بولندا، وزعمت هذه السلطات بأنهم اعترفوا بالذنب ووافقوا على ما جاء في مواد التحقيق.

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، إنه أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في "التأثير الروسي والبيلاروسي" على الوضع في بلاده في الفترة من 2004 إلى 2024.

المصدر: لينتا رو