رئيس وزراء بولندا يوعز بتشكيل لجنة للتحقيق في "التأثير الروسي والبيلاروسي" على بلاده

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، إنه أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في "التأثير الروسي والبيلاروسي" على الوضع في بلاده في الفترة من 2004 إلى 2024.

وأوضح دونالد توسك، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "أمرت بتشكيل لجنة للتحقيق في التأثير الروسي والبيلاروسي على الأمن الداخلي لبولندا في الفترة من 2004 إلى 2024".

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وأضاف: "تم تعيين رئيس جهاز مكافحة التجسس العسكري، ياروسلاف ستروسيك، رئيسا للجنة".

وتقدم دونالد توسك في وقت سابق، بمبادرة حول إنشاء لجنة لبحث "التأثير الروسي" بعد اندلاع فضيحة حول هروب القاضي البولندي توماش شميدت إلى بيلاروس.

هذا وأيد الرئيس البولندي أندريه دودا في وقت سابق، الاقتراح، فيما عارضه رئيس مجلس النواب البولندي شيمون هولوفنيا مشيرا إلى أن "هناك استخبارات وليس لجان مجلس النواب لملاحقة الجواسيس".

ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية الموجهة إليها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واصفة إياها بالعارية من الصحة.

المصدر: تاس