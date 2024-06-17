متحدث أوكراني يدلي بتصريح غير متوقع عن جسر القرم

نقل موقع Strana.ua الإخباري عن المتحدث باسم القوات البحرية الأوكرانية دميتري بليتينشوك قوله إن جسر القرم لم يعد يتمتع بأية أهمية من وجهة النظر العسكرية.

وأضاف المتحدث الأوكراني: "لأنه لم يعد يستخدم تقريبا في مجال الخدمات اللوجستية العسكرية. يتم عبره نقل أقل من ربع الحمولة الإجمالية".

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ويشار إلى أن روسيا أكدت مرات كثيرة، على أن جسر القرم هو منشأة مدنية بحتة، لا تستخدم للأغراض العسكرية.

وفي ليلة 17 يوليو 2023، هاجم نظام كييف جسر القرم، بمسيرتين بحريتين. وألحق الانفجار الناجم عن ذلك، بعض الأضرار بجزء من الطريق في هذا الجسر وتسبب بإصابة فتاة ومقتل والديها.

وتم ترميم الجسر بالكامل وعادت حركة المرور على جميع الممرات الأربعة في 14 أكتوبر. اعترف جهاز الأمن الأوكراني، في رسالة على قناته في تيلغرام، بمسؤوليته عن هذا الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

في صباح يوم 8 أكتوبر 2022، انفجرت شاحنة على جسر القرم، مما أدى إلى اشتعال النيران في سبعة خزانات وقود للقطار، وانهيار جزئي لطريق السيارات على الجانب الأيمن من الجسر. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحادث بأنه هجوم إرهابي، والذي، وفقا للسلطات الروسية، نفذته المخابرات الأوكرانية.

في 26 يوليو 2023، صرح رئيس جهاز الأمن الأوكراني، فاسيلي ماليوك، بأن عناصر جهازه قاموا بتنفيذ تفجير جسر القرم في خريف عام 2022.

المصدر: نوفوستي