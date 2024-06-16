الخارجية الهندية: السلام في أوكرانيا يستوجب مشاركة طرفي الأزمة

قالت الخارجية الهندية في بيان رسمي الأحد إن الحل السلمي للأزمة الأوكرانية يتطلب التفاعل الصادق والعملي بين أطرافه، ولا سبيل آخر لذلك.

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وجاء في البيان أن الهند لم تنضم إلى أي وثيقة تم اعتمادها في قمة سويسرا للسلام حول أوكرانيا، مشددا على أنه يجب التوقيع على هذه الوثائق بمشاركة طرفي الصراع.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن “الهند ستواصل التعاون مع طرفي الصراع، وجميع الجهات المعنية للمساهمة في كافة الجهود الرامية لتحقيق سلام مبكر ودائم".

ومثل الهند في الاجتماع باوان كابور نائب وزير الخارجية للعلاقات الغربية، وحضر الوفد الهندي الجلسات العامة الأولى والأخيرة للمنتدى.

وأشارت وزارة الخارجية الهندية إلى أن المشاركة في المؤتمر، وكذلك في الاجتماعات المماثلة السابقة، كانت تتماشى مع "النهج الثابت" لنيودلهي "الهادف إلى تعزيز حل سلمي وطويل الأمد للصراع من خلال الحوار والدبلوماسية".

وعقدت سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك.

ولم يحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

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تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في أكثر من مناسبة استعداده للتفاوض ولكن استنادا للواقع على الأرض ولمطالب روسيا الأمنية وليس بناء على "الرغبات".

وسبق أن أشارت صحيفة "واتسون" السويسرية إلى أن مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا المزمع عقده في منتجع بورغنستوك لن يحقق أي نتائج ترجى وسيكون مخيبا لآمال فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: RT