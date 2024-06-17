ستولتنبرغ: طريق السلام هو إرسال مزيد من الأسلحة لأوكرانيا وعلى الصين أن تدفع ثمن دعمها لروسيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يوم الاثنين إن استمرار إرسال الأسلحة الغربية أمر حيوي لتحقيق السلام في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وأضاف ستولتنبرغ في "مركز ويلسون" خلال زيارة لواشنطن "قد يبدو الأمر متناقضا لكن الطريق إلى السلام هو إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا".

ودعا ستولتنبرغ إلى تحميل الصين العواقب في حال استمرت بدعم روسيا متهما بكين بمفاقمة الحرب في أوكرانيا بينما تسعى في الوقت ذاته إلى تحسين علاقاتها مع الغرب.

وأكد أنه "لا يمكن أن تحصل الصين على الاثنين معا.. على الغرب في مرحلة ما أن يجعل الصين تدفع ثمنا إلا إذا غيرت بكين مسارها.. يجب أن يكون هناك عواقب".

وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأن أكثر من 20 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) حققت هدف الإنفاق الدفاعي للحلف العسكري هذا العام.

إقرأ المزيد

والرقم المقدر هو زيادة بمقدار أربعة أضعاف تقريبا عن عام 2021 في صفوف أعضاء الناتو البالغ عددهم 32 عضوا الذين يستوفون المبادئ التوجيهية للإنفاق الدفاعي للحلف.

وأفاد ستولتنبرغ في كلمة ألقاها في "مركز ويلسون" قبل لقائه الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض: "يبذل الأوروبيون المزيد من أجل أمنهم الجماعي مما كانوا يفعلونه قبل بضع سنوات فقط".

واتفق أعضاء الناتو العام الماضي على إنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن بعض الدول تشعر بالقلق إزاء احتمال إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي وصف العديد من حلفاء الناتو بأنهم يستغلون الإنفاق العسكري الأمريكي وقال خلال حملته الانتخابية إنه لن يدافع عن أعضاء الناتو الذين لا يحققون أهداف الإنفاق الدفاعي.

إقرأ المزيد

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طرح خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة 14 يونيو مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار واستعدادها للتفاوض بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

المصدر: وكالات