ستولتنبيرغ يرتكب عدة أخطاء فادحة عن أوكرانيا أثناء كلمة أمام مؤتمر حاشد

أخطأ الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ عدة مرات خلال كلمته في مؤتمر بالولايات المتحدة، واصفا "القوات الجوية الأوكرانية بأنها تابعة للحلف"، لكنه تدارك زلته وصحح الخطأ بسرعة.

وأوضح في رده على سؤال حول "عضوية أوكرانيا في الحلف"، قائلا: "نحن نساعد القوات الأوكرانية على أن تصبح أكثر قابلية للعمل المتبادل مع حلف الناتو، والامتثال لمعاييره وعقيدته، ونقوم بذلك من خلال حزمة مساعدات شاملة عبر توريد معدات الناتو".

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وأضاف: "إن تسليم طائرات إف-16 سيجعل القوة الجوية المستقبلية لحلف الناتو، أرجو المعذرة، سيجعل القوات الجوية الأوكرانية متوافقة مع الناتو". ثم ذكر، مصححا خطأه مرة أخرى: "طائرات الناتو، طيارو الناتو، إجراءات القوات الجوية للناتو".

وأشار ستولتنبيرغ إلى أن عضوية أوكرانيا في الحلف، لا تحظى بإجماع أعضاء الناتو، موضحا أن ذلك القرار يحتاج لموافقة كل دول الحلف لا الأغلبية.

وحذرت روسيا باستمرار الدول الغربية من تزويد أوكرانيا بالأسلحة وقالت إن إمدادات الأسلحة لكييف تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع.

كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستعتبر تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" بمثابة إشارة متعمدة من حلف "الناتو" في المجال النووي، كما أن ظهورها في أوكرانيا لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي شكل من الأشكال وسيتم تدمير هذه الطائرات كغيرها من أنواع الأسلحة.

المصدر: نوفوستي