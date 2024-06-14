وسائل إعلام: الولايات المتحدة تعترف بوجود مشكلات في تدريب طياري "إف-16" الأوكرانيين

ذكرت صحيفة "أنباء الدفاع" أن جودة الطيارين الأوكرانيين المتدربين على مقاتلات "إف-16" الأمريكية ليست على المستوى المطلوب، كما أن عدد الطيارين الذين يخضعون للتدريب صغير.

جاء ذلك وفقا لما نشرته الصحيفة بموقعها على الإنترنت Defense News تحت عنوان "على بعد شهر واحد من قمة (الناتو) بواشنطن، أين مقاتلات أوكرانيا؟"، حيث نقلت عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية وصفه لنظام التدريب لمقاتلات "إف-16" بأنه "هزيل للغاية"، وذكر المقال أن عددا صغيرا فقط من الطيارين الأوكرانيين مناسبون للتدريب على قيادة طائرات "إف-16"، فيما يتطلب الإعداد معرفة اللغة الإنجليزية التقنية الجادة، فضلا عن الحاجة إلى فريق من التقنيين لاستخدام الطائرات المقاتلة على نحو صحيح.

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وأشار مصدر آخر إلى أن حوالي 10 طيارين الآن يخضعون للتدريب، وقال: "إنهم مجرد حفنة من الطيارين وليس هناك سوى طيارين فقط". في الوقت نفسه، حث المحاور على عدم التسرع في تسليم المقاتلات إلى كييف والانتظار حتى تصبح "مفيدة أكثر عند وصولها".

وكانت الولايات المتحدة قبل نحو عام قد وافقت على قيام الدول الأوروبية بنقل طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى كييف، حيث ستكون هولندا والدنمارك أول من يقوم بذلك. في الوقت نفسه، بدأ تدريب الطيارين، فيما تتوقع أمستردام إرسال أولى الطائرات إلى أوكرانيا هذا العام، وصرحت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب أن بروكسل ستستلم 30 طائرة من طراز "إف-16" بحلول عام 2028.

من جانبها حذرت موسكو الدول الغربية مرارا وتكرارا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لن تغير شيئا ولن تؤدي سوى إلى إطالة أمد الصراع. ووفقا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فإن روسيا سوف تنظر إلى تسليم طائرات "إف-16" كإشارة متعمدة لحلف "الناتو" في المجال النووي. وأكد لافروف أن ظهورها في أوكرانيا لن يغير الوضع على خط التماس القتالي بأي شكل من الأشكال وسيتم تدمير هذه الطائرات كغيرها من أنواع الأسلحة.

المصدر: Defense News