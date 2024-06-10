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"لوقايتها من النيران الروسية".. كييف تتحدث عن مطارات آمنة لمرابطة مقاتلات "إف-16" المنتظرة

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أعلن مدير الطيران في سلاح الجو الأوكراني سيرغي غالوبتسوف عن توجه لتوزيع مقاتلات "إف-16" المقدمة لكييف على مطارات آمنة خارج أراضي البلاد لوقايتها من النيران الروسية.

وقال غالوبتسوف في مقابلة صحفية: "لتأمين تغطية للمطارات مع مقاتلات إف-16 في أوكرانيا، هناك حاجة لمنظومتي دفاع جوي باتريوت، و2 من منظومة صواريخ NASAMS، ومدفعية جيبارد ذاتية الحركة وستكون هناك حاجة إلى مدافع مضادة للطائرات".

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وأضاف: "سوف تتمركز بعض مقاتلات إف-16 التي تتوقع أوكرانيا وصولها من الدول الغربية في مطارات آمنة خارج البلاد. هناك عدد معين منها سيتم وضعها في قواعد آمنة، وليس في أوكرانيا، حتى لا تصبح أهدافا هنا".

وأضاف: "وسيكون هذا احتياطينا في حالة الحاجة إلى استبدال الطائرة المعطلة أثناء أعمال الصيانة".

كما أوضح أن تدريب طيارين على مقاتلات "إف-16" محدود بعدد أماكن التدريب في القواعد، فضلا عن الحاجة إلى تعلم اللغة الإنجليزية.

وتوقع غالوبتسوف أنه بحلول نهاية العام الجاري، سيكون بحوزة أوكرانيا رف واحد من "إف-16" (من 3 إلى 6 مقاتلات) جاهزة للعمليات التشغيلية. وأردف: "ربما أكثر".

وسبق أن أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الطائرات التي يزودها "الناتو" لأوكرانيا ستكون هدفا شرعيا  للجيش الروسي، بغض النظر عن المكان الذي تنطلق منه.

المصدر: تاس

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