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البنتاغون: أوكرانيا ستحصل على أنظمة NASAMS خلال أشهر

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البنتاغون: أوكرانيا ستحصل على أنظمة NASAMS خلال أشهر
Legion-Media Hannu Mononen
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أعلن البنتاغون أن أوكرانيا ستحصل على أنظمة NASAMS الصاروخية للدفاع الجوي في الأشهر القريبة القادمة، مشيرا إلى أن حزمة المساعدات العسكرية المعلن عنها اليوم لا تتضمنها.

وأوضح نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال، للصحفيين، اليوم الاثنين، أن "هذه الحزمة لا تتضمن NASAMS، لكنها تتضمن صواريخ AMRAAM لأنظمة NASAMS".

وأضاف أن "توريدات NASAMS قيد الإعداد. ونعتقد أنها ستصل في غضون الأشهر القريبة القادمة".

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يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، وهي تتضمن صواريخ لأنظمة HIMARS وNASAMS، وذخيرة للمدفعية وصواريخ "جافيلين" المضادة للدبابات وغيرها من الذخيرة والمعدات.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في يوليو الماضي، أنها تعتزم تقديم اثنين من أنظمة NASAMS لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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