أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو ترى بأن نظام فلاديمير زيلينسكي غير مؤهل للتفاوض.

وقال نيبينزيا: "لقد أكدنا مرارا استعدادنا للحوار، وهذه ليست مجرد بيانات صحفية، في أبريل 2022، وقع مفاوضونا على اتفاقيات إسطنبول، وتم التوقيع عليها من قبل رئيس الوفد الأوكراني".

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ووفقا له، من الواضح أن "رعاة" كييف الأنجلو ساكسونيين لا يرغبون في التوصل إلى تسوية سلمية، وفعلوا كل شيء لمنع ذلك.

وأضاف: "لقد شاهد الجميع مقابلة ديفيد أراهاميا الذي ترأس الوفد الأوكراني في إسطنبول، وقال بصراحة إن كل شيء كان جاهزا، ولكن بوريس جونسون وصل وقال إنه يجب علينا مواصلة القتال".

وشدد على أن "الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي توصلنا إليه نتيجة لذلك هو أن نظام زيلينسكي غير قادر على التفاوض".

وأشار نيبينزيا أيضا إلى أنه في أكتوبر 2022 وقع زيلينسكي مرسوما يحظر المفاوضات مع القيادة الروسية، وأردف: "هل من الممكن التوصل إلى اتفاق دون حوار؟".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين أكد استعداد روسيا لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات لإيجاد حل نهائي للنزاع إذا سحبت كييف قواتها من كامل أراضي المناطق الروسية الجديدة، وأعلنت تخليها عن طموحها للانضملام إلى حلف "الناتو".

كما دعا بوتين في مبادرته كييف إلى تنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

فيما أوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه ينبغي لفلاديمير زيلينسكي أن يفكر في اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن وضع القوات الأوكرانية ماض في التدهور.

المصدر: نوفوستي