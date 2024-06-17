بالفيديو.."لانسيت" الروسية تدمر رادارا أمريكيا مموها بالقرب من خاركوف

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" دمرت رادارا متنقلا أمريكي الصنع من طراز "AN/TPQ-50" كان يستخدم لمراقبة المجال الجوي بالقرب من مقاطعة خاركوف.

وأظهر مقطع فيديو لحظة اكتشاف مسيرة "لانسيت" الروسية لمحطة الرادار المضادة للبطاريات من طراز "AN/TPQ-50" أمريكية الصنع مموهة في غابة، واستهدافها بقذيفة، وتصاعد الدخان الكثيف منها بعد الضربة مباشرة، مما يشير إلى تدمير محطة الرادار الأمريكية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن الجيش الأوكراني خسر نحو 1775 جنديا خلال آخر 24 ساعة، وسط استمرار القوات الروسية في تحسين مواقعها على مختلف المحاور.

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يتقدم الجيش الروسي على مختلف المحاور ويحبط محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: نوفوستي