بيلينغهام يقود إنجلترا لتحقيق فوز شاق على صربيا (فيديو)

قاد صانع الألعاب جود بيلينغهام منتخب بلاده إنجلترا لتحقيق فوز صعب وثمين على حساب نظيره الصربي بهدف دون رد يوم الأحد في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في كأس أوروبا 2024.

وفي أول مواجهة رسمية بين المنتخبين في لقاء صنف عالي المخاطر الأمنية بسبب تاريخ الجمهوريين، حققت إنجلترا التي لا تزال تبحث عن اللقب الكبير الأول منذ تتويجها بطلة لمونديال 1966 على أرضها، المطلوب منها من دون أن ترتقي إلى مستوى ترشيحها لرفع الكأس، ملحقة بصربيا الهزيمة في مباراتها الأولى في البطولة القارية كبلد مستقل أولا عن يوغوسلافيا ثم عن مونتينيغرو (شاركت للمرة الأخيرة كصربيا ومونتينيغرو عام 2000).

وبتسجيله الهدف الوحيد بضربة رأس في الدقيقة 13 من لقاء عانت خلاله بلاده لاسيما في الشوط الثاني، احتفل بيلينغهام بأفضل طريقة بإنجازه التاريخي كأول لاعب أوروبي يلعب في ثلاث بطولة كبرى قبل احتفاله بميلاده الحادي والعشرين (20 عاما و353 يوما)، وذلك بعدما شارك سابقا في كأس أوروبا 2020 ومونديال 2022.

ونجح "الأسود الثلاثة" في اجتياز الامتحان حتى وإن كان بصعوبة، وذلك في مجموعة شهدت تعادل الدنمارك مع سلوفينيا 1-1 الأحد أيضا في شتوتغارت.

وتتواجه إنجلترا في الجولة الثانية مع الدنمارك الخميس المقبل في فرانكفورت، فيما تلعب صربيا مع سلوفينيا في ميونخ.

المصدر: وكالات