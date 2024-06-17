قال الضابط الأمريكي السابق سكوت بينيت، إن سلطات بلاده قد تحاول اغتيال فلاديمير زيلينسكي لأنه يعرف الكثير عما قامت به الحكومة الأمريكية في أوكرانيا.

وأضاف بينيت في حديث مع RT: "زيلينسكي والحق يقال، يعتبر الآن جثة متحركة، ويثير الاستغراب فعلا أنه لا يزال على قيد الحياة، وأعتقد أنه سيتعرض للاغتيال وسيتم قتله".

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وأعرب الخبير الأمريكي عن اعتقاده، بأن زيلينسكي لا يمكنه تجنب الموت إلا من خلال حكم من المحكمة، وبعد ذلك سيتم وضعه في "زنزانة صغيرة في مكان ما في سيبيريا".

في وقت سابق، قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إنه وجه بإعداد المكان اللازم لعلاج فلاديمير زيلينسكي وإعادته إلى رشده، قبل إحالته إلى المحاكمة.

وقبل ذلك قال قديروف لمراسل RT إن حلمه وضع فلاديمير زيلينسكي في قبو في الشيشان.

المصدر: وكالات