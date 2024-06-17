وسائل إعلام: تورط رجل أعمال مصري كبير في تزوير محررات رسمية

فتحت جهات التحقيق في مصر تحقيقات موسعة في واقعة اتهام رجل الأعمال الشهير محمد هاني العسال، بتزوير محررات رسمية منسوب صدورها إلى مكاتب توثيق حكومية.

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وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول في القضية هو رجل الأعمال محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية وعضو مجلس إدارة منتدب لمجموعة مصر إيطاليا القابضة للاستثمار، والمتهم الثاني وهو محمد ع. أ. – 23 سنة – طالب بكلية تجارة بالمعهد العالي للنظم والمعلومات بالتجمع الأول، والمتهم الثالث وهو نور ح. ع. – 52 سنة – صاحب مصنع ملابس.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول رجل الأعمال الشهير محمد هاني العسال، أمد المتهم الثاني بالبيانات اللازمة فدوّنها الأخير على النموذج المعد لذلك، وذيلها الأول بتوقيعه وبصمته، فاصطنعها على غرار المحررات الصحيحة منها، ومهرها الثاني بخاتمي لشعار الجمهورية استحصل عليهما من المتهم الثالث مسبقا والمنسوبين زورا لمكتبي توثيق عين شمس والمرج ثان.

وأفادت التحقيقات أن المتهم الأول والثاني قلدا بواسطة الغير – المتهم الثالث – خاتمي شعار الجمهورية الخاصين بمكتبي توثيق عين شمس والمرج ثان، واستعملاها، بأن مهرا بهما المحررات المزورة موضوع الاتهام السابق.

كما استعمل المتهم الأول رجل الأعمال محمد هاني العسال، المحررات المزورة وهو عالم بتزويرها، بأن أرسلهم إلى محامي مجموعة شركات مصر إيطاليا محتجا بصحتهم، وذلك بغرض الاستحواذ والاستيلاء على المجموعة.

المصدر: القاهرة 24