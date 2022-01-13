 
مباشر

الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين بنيران صديقة قرب معسكر في غور الأردن

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين بنيران صديقة قرب معسكر في غور الأردن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5ol

أعلن الجيش الإسرائيلي، مصرع ضابطين إسرائيليين، خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن بنيران صديقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على موقع "تويتر": "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم ابلاغ العائلتين ويتم التحقيق في ظروف الحادث".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا