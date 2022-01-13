الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين بنيران صديقة قرب معسكر في غور الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي، مصرع ضابطين إسرائيليين، خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن بنيران صديقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على موقع "تويتر": "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم ابلاغ العائلتين ويتم التحقيق في ظروف الحادث".

لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (اطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم ابلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 13, 2022

المصدر: RT