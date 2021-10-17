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جيش مالي: مقتل 4 مسلحين وجندي وجرح 3 آخرين في اشتباك وسط البلاد

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جيش مالي: مقتل 4 مسلحين وجندي وجرح 3 آخرين في اشتباك وسط البلاد
AFP MAIMOUNA MORO
جنود ماليون
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أفاد الجيش في مالي بمقتل أربعة مسلحين وجندي من أفراد القوات المسلحة، وإصابة 3 آخرين جراء اشتباكات نشبت اليوم الأحد في منطقة تمبكتو وسط البلاد.

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وأوضح البيان المنشور على صفحة الجيش الرسمية في "فيسبوك"، أن العسكريين تعاملوا مع هجوم مسلح استهدف موقعا للجيش في بلدة أشاران في الساعة 6:00 صباح اليوم، مضيفا أن من نتائج الاشتباك ضبط كميات من الأسلحة.

وتشهد مالي هجمات متكررة ينفذها عناصر "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" الموالية لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، والذين سيطروا على أجزاء من شمال مالي عام 2012. ولا تزال الهجمات المسلحة متواصلة ومؤخرا اتسع نطاقها من شمال البلاد إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

 

المصدر: RT + "سبوتنيك"

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