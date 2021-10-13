مقتل جندي فرنسي في مالي

أعلن الجيش الفرنسي اليوم الأربعاء أن أحد عسكرييه من القوات المشاركة في "عملية برخان" في منطقة الساحل لقي مصرعه في مالي.

وأكدت وزارة الجيوش الفرنسية في بيان له أن الميكانيكي أدريان كيلان البالغ من العمر 29 عاما، فارق الحياة جراء حادث عرضي وقع أمس في قاعدة تمبكتو في شمال مالي.

Toutes mes pensées accompagnent la famille, les proches et les frères d’armes du maréchal-des-logis Adrien QUELIN @4RCh_Gap décédé accidentellement au Mali le 12 octobre dans le cadre de l’opération #Barkhane. pic.twitter.com/7gYx9DCDFU — Chef d'état-major des armées (@CEMA_FR) October 13, 2021

وأوضح البيان أن العسكري كان يقوم بصيانة شاحنة وأصيب بجروح فتاكة إثر إمالة كابينة الآلية أثناء تصليحه محركها، لافتا إلى أن رجال الإنقاذ على الرغم من محاولاتهم الفورية، لم يتمكنوا من إنعاش الجندي المصاب.

وأكد البيان فتح تحقيق في ملابسات وفاة العسكري.

ويعد كيلان سابع جندي فرنسي يلقي مصرعه جراء حادث عرضي في منطقة الساحل منذ 2013 خلال مشاركته العمليات المناهضة للجماعات المتطرفة.

وإجمالا، خسر الجيش الفرسي 52 جنديا خلال هذه العمليات.

المصدر: RT + "فرانس برس"