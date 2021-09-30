كوسوفو وصربيا تتوصلان إلى اتفاق لتهدئة التوترات الحدودية

توصلت صربيا وكوسوفو إلى اتفاق لتهدئة التوترات على حدودهما المشتركة والتي أثارها نزاع حول لوحات ترخيص المركبات، حسبما أعلن وسيط من الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس.

وكتب وسيط الاتحاد الأوروبي ميروسلاف لايتشاك على "تويتر" قائلا: "لدينا اتفاق! بعد يومين من المفاوضات المكثفة، تم للتو التوصل إلى اتفاق بشأن خفض التصعيد وسبل المضي قدما".

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وأضاف لايتشاك عبر "تويتر" أن الخطة المتفق عليها والمكونة من ثلاث نقاط تدعو إلى انسحاب وحدة شرطة كوسوفو الخاصة من المعابر الحدودية، وكذلك رفع الحصار الذي يفرضه صرب كوسوفو.

ونشرت حكومة كوسوفو الأسبوع الماضي قوات شرطة خاصة على المعابر الحدودية لفرض قاعدة جديدة لإزالة لوحات الترخيص الصربية من السيارات القادمة إلى البلاد، قائلة إن اتفاقا عمره 10 سنوات لم يعد ساريا.

واحتج مئات الصرب منذ ذلك الحين على هذا القرار وقطعوا حركة السير على الطرق المؤدية إلى النقطتين الحدوديتين.

وحلقت طائرات ومروحيات حربية صربية بالقرب من الحدود مع كوسوفو.

المصدر: "أسوشيتد برس"