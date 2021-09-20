الولايات المتحدة.. العثور على جثة تتطابق مع مواصفات نجمة "إنستغرام" مفقودة

عثرت السلطات الأمريكية على جثة قالت إنها مطابقة لمواصفات المرأة المفقودة، غابي بيتيتو، بعد عملية بحث في متنزه بولاية وايومنغ.

وكانت بيتيتو تزور متنزه غراند تيتون الوطني مع صديقها بريان لوندري عندما اختفت.

وأعلنت الشرطة في وقت سابق أن لوندري "شخص مهم" في القضية لكن لم يتهم بأي جريمة، وقد رفض التحدث إلى الشرطة قبل أن يختفي عن الأنظار هو الآخر.

وكان لوندري وبيتيتو، انطلقا في رحلة عبر الريف في يوليو لتوثيق مغامراتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، وصورا نفسيهما وهما يبتسمان ويقبلان بعضهما البعض ويركضان على الشواطئ.

ولكن في الأول من سبتمبر، بعد شهر من السفر، عاد لوندري إلى منزله في فلوريدا مع شاحنتهما البيضاء دون بيتيتو.

يذكر أنه قبل أسبوعين من اختفاء بيتيتو، في 12 أغسطس، استُدعيت الشرطة في بلدة موآب بجنوب ولاية يوتا للنظر في حادث عنف منزلي محتمل شمل بيتيتو ولوندري.

وكشفت الشرطة عن لقطات مصورة تظهر فيها بيتيتو وهي تبكي وتشكو للضباط من صحتها العقلية، وقالت أيضا إنها وصديقها كانا يتجادلان كثيرا.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية