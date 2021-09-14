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منظمة: الطائرات التركية المسيرة في قبرص تهدد سلامة الطيران

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منظمة: الطائرات التركية المسيرة في قبرص تهدد سلامة الطيران
AFP طائرة تركية بدون طيار ـ أرشيف
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حذرت منظمة متخصصة بسلامة الطيران من أن القاعدة التركية للطائرات المسيرة في قبرص، تهدد الرحلات التجارية وتعرض سلامة الطيران للخطر.

وقالت مؤسسة سلامة الطيران ـ البحر المتوسط، وهي منظمة أهلية على صلة بمؤسسة سلامة الطيران الدولية ومقرها واشنطن، إن تطوير قاعدة طيران تركية في غجيت قلعة في الشمال القبرصي "قد يسفر عن ظهور مشكلة اتصال وتنسيق بين سلطات الطيران في تركيا وقبرص" وأن ذلك "عرض سلامة رحلات الطيران للخطر على مدار سنوات".

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وقالت المنظمة إنها "ستضغط على أجهزة سلامة الطيران الدولية والأوروبية للتعبير عن مخاوفها إزاء المخاطر المتزايدة التي تمثلها قاعدة الطائرات المسيرة، ولتطلب منها إلزام تركيا بالالتزام بلوائح سلامة الطيران الدولية".

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" فإن تقريرا استخباريا أشار إلى أن قاعدة "غجيت قلعة" ستتوسع لتضم طائرات "بيركتار تي في 2" المسيرة المسلحة وغير المسلحة، فضلا عن طائرة استطلاع وطائرات تدريب وطائرات مقاتلة متطورة.

المصدر: وكالة "أسوشيتد برس"

 

 

 

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