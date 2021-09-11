وسائل إعلام: زعيم القبارصة الأتراك يدعو لتسليم قبرص لتركيا

رأى زعيم القبارصة الأتراك أرسين تتار أن جزيرة قبرص يجب تسليمها لتركيا، حسبما أفادت النسخة القبرصية من صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم السبت.

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وبحسب الصحيفة فقد أعلن تتار أن قبرص بشطريها الشمالي والجنوبي تعد ملكا للقبارصة الأتراك أما القبارصة اليونانيين فلم يكونوا أصحابا لها أبدا. وأضافت "كاثيميريني" أن "زعيم الاحتلال (أي تتار) "زعم أنه بموجب الاتفاقيات يجب تسليم قبرص للدولة العثمانية أو لوريثتها تركيا".

كما نقلت الصحيفة عن تتار قوله إن الهدف الوحيد للقبارصة اليونانيين هو ربط الجزيرة باليونان، وذلك على الرغم من أن "القبارصة اليونانيين لم يكونوا أبدا حكاما على القبارصة الأتراك، أما أجدادنا فسادوا على قبرص على مدار أكثر من 300 سنة".

كما ذكر تتار، وفقا للصحيفة أن وجود قوات عسكرية تركية في شمال الجزيرة هو وحده الذي يضمن السلام في قبرص السلام في المنطقة، ولولاه لكانت سفك دماء في الجزيرة أمرا لا مفر منه.

المصدر: "نوفوستي"