جنوب إفريقيا.. محطة قطارات تتحول إلى مركز للتلقيح ضد كورونا

حولت جنوب إفريقيا محطة قطارات مهملة في البلاد، إلى مركز للتلقيح ضد كورونا مع قطار يؤمن اللقاحات إلى المناطق النائية في هذا البلد الأكثر تأثرا بالجائحة في القارة الإفريقية.

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وكان نحو 15 شخصا ينتظرون بهدوء دورهم على الرصيف، جالسين على كراس بلاستيكية قبل الصعود إلى عربة القطار واحدا تلو الآخر.

ولم يتلق اللقاح سوى 14% تقريبا من إجمالي سكان البلد البالغ عددهم 59 مليونا.

وبهدف تسهيل النفاذ إلى الخدمات الصحية ذات الصلة، خصصت شركة المواصلات العامة "ترانسنيت" قطارا سمته "ترانسفاكو" لتوفير اللقاحات في المناطق النائية خصوصا.

وقال بابالو موكوانا المسؤول عن القطار الذي يقف لأسبوعين في سبرينغز على بعد حوالى 50 كيلومترا من جوهانسبورغ "نريد أن نلقح على وجه السرعة أكبر عدد ممكن من الأشخاص"، لكن أقل من 100 شخص يحضرون إلى الموقع كل يوم.

وبعدما جهدت الدولة للحصول على لقاحات مضادة لكوفيد-19 وتأخرت كثيرا في حملة التلقيح، باتت السلطات تواجه إحجاما من السكان.

ومن المخاوف الأكثر شيوعا في البلد الأكثر تأثرا بالإيدز في العالم معرفة إن كانت للقاح أي آثار على علاج فيروس نقص المناعة البشرية بمضادات الفيروسات.

وكانت جنوب إفريقيا التي سجل فيها أكثر من 2,7 مليون إصابة وحوالى 80 ألف وفاة، أجازت قبل مدة تلقيح من تخطوا 18 من العمر.

المصدر: أ ف ب