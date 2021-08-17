 
مباشر

بريطانيا تتيح لقاح "موديرنا" للأطفال واليافعين

أخبار العالم

بريطانيا تتيح لقاح
Reuters
بريطانيا تسمح بتلقي المراهقين لقاح موديرنا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2wn

سمحت هيئة تنظيم الدواء في بريطانيا بتطعيم الأطفال واليافعين حتى سن الـ12 عاما بلقاح "موديرنا" المضاد لكورنا.

وجاء القرار على الرغم من أن عددا قليلا منهم من المرجح أن يأخذ اللقاح في المستقبل القريب، نظرا لأن الحكومة لا تزال متشددة في سياسة تطعيم الأطفال.

وهذا هو اللقاح الثاني بعد لقاح شركة "فايزر" الذي تسمح بريطانيا باستخدامه لليافعين، على الرغم من أن بريطانيا تعطي اللقاحات حاليا لمن يبلغون 16 عاما فأكثر فقط، والأطفال المعرضين للخطر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما و15 عاما ويعانون أعراضا صحية قديمة مثل متلازمة داون أو يعيشون مع بالغين يعانون كبت المناعة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا