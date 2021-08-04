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الصين.. تفاقم تفشي كورونا في أنحاء البلاد وإغلاق مدينة

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الصين.. تفاقم تفشي كورونا في أنحاء البلاد وإغلاق مدينة
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أعلنت السلطات الصينية حالة التأهب حيث تسببت مجموعة من الحالات الجديدة المرتبطة بالمطار الدولي في مدينة نانجينغ شرقي الصين في وقوع إصابات في 17 مقاطعة على الأقل وإغلاق مدينة سياحية.

وبحسب وكالة "أسوشيتد بريس"، تفاقم أسوأ تفش لفيروس كورونا في الصين منذ بداية الجائحة قبل عام ونصف عقب تسجيل عشرات الحالات في جميع أنحاء البلاد ومنذ السيطرة على التفشي الأولي العام الماضي، عاش الشعب الصيني بدون الفيروس تقريبا، في ظل ضوابط حدودية صارمة للغاية وتدابير محلية للتباعد الاجتماعي والحجر الصحي للقضاء على بؤر التفشي المتفرقة عند حدوثها.لكن الصين أعلنت الآن حالة التأهب القصوى حيث تسببت مجموعة من الحالات الجديدة المرتبطة بالمطار الدولي في مدينة نانجينغ شرقي الصين في وقوع إصابات في 17 مقاطعة على الأقل.

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وسجلت الصين 71 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 اليوم الأربعاء، أكثر من نصفها في مقاطعة جيانغسو الساحلية، وعاصمتها نانجينغ.

وفي الوقت نفسه، ظهرت بؤرة تفش جديدة لكوفيد-19 في مدينة زانغجياجي، بالقرب من منطقة جذب سياحي تشتهر بمنحدرات الحجر الرملي والكهوف والغابات والشلالات التي كانت مصدر إلهام للعديد من الأفلام مثل "آفاتار". أمرت المدينة المجتمعات السكنية المحلية بالإغلاق يوم الأحد، ومنع السكان من مغادرة منازلهم. وفي أمر لاحق صدر يوم الثلاثاء، أمرت السلطات جميع سكان المدينة، سواء كانوا سائحين أو مقيمين، بمغادرة المدينة.

المصدر: أسوشييتيد بريس

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