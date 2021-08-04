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الصين تعود إلى تسجيل إصابات مرتفعة بكورونا

أخبار العالم

الصين تعود إلى تسجيل إصابات مرتفعة بكورونا
Reuters
شارع مكتظ في شنغهاي، الصين
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 96 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، مقارنة مع 90 حالة قبلها بيوم.

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وأوضحت اللجنة أن 71 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 61 إصابة محلية قبل يوم.

وسجلت 27 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض. ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض على أنها إصابات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93289 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وعادت الصين مجددا للإغلاقات، بعدما أعلنت بوقت سابق سيطرتها المبدئية على الوباء في البلاد، وسط مخاوف من تفشي متحور دلتا.

وأعلنت حكومة مدينة ووهان وسط الصين أن المدينة، التي ظهر فيها فيروس كورونا في أواخر 2019، ستخضع كل سكانها لفحوص للتأكد من عدم إصابتهم بمرض كوفيد-19.

المصدر: RT+ رويترز 

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