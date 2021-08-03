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ووهان الصينية ستفحص كل مواطنيها للتأكد من عدم إصابتهم بكوفيد-19

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ووهان الصينية ستفحص كل مواطنيها للتأكد من عدم إصابتهم بكوفيد-19
Reuters ALY SONG
مدينة ووهان الصينية
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قال لي تاو وهو، مسؤول بحكومة مدينة ووهان وسط الصين إن المدينة، التي ظهر فيها فيروس كورونا في أواخر 2019، ستخضع كل سكانها لفحوص للتأكد من عدم إصابتهم بمرض كوفيد-19.

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تأتي الإجراءات بعد أن سجلت المدينة ثلاث حالات عدوى محلية يوم الثاني من أغسطس.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 90 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 98 حالة قبلها بيوم.

وأوضحت اللجنة أن 61 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 55 إصابة محلية قبل يوم.

وسجلت 41 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض. ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض على أنها إصابات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93193 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

المصدر: "رويترز"

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