موجة جديدة من فيروس كورونا تنتشر في الصين تعد الأسوأ بعد ووهان

أعلنت السلطات الصينية عن انتشار موجة جديدة من كورونا بدءا من مطار نانجينغ، عاصمة مقاطعة جيانغسو بشرق الصين، إلى بكين و5 مقاطعات أخرى، تعتبر الأكثر انتشارا بعد ووهان.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أنه ومنذ اكتشاف أول حالة مؤكدة للموجة الأخيرة في الـ20 من يوليو في مطار نانجينغ لوكو الدولي، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 200 إصابة حتى صباح الخميس.

وتابعت: "مقارنة بالموجات السابقة من عودة ظهور الفيروسات المحلية التي كانت تقتصر عادة على مدينة واحدة أو عدد قليل من المدن القريبة، حدث وباء نانجينغ في مطار دولي مزدحم، وسرعان ما نقل الركاب عبر الإقليم الذين يسافرون لمسافات طويلة الفيروس عبر البلاد إلى أماكن تشمل سيتشوان جنوب غرب البلاد، ومدينة لياونينغ شمال شرق الصين".

وقال خبير الجهاز التنفسي في مستشفى جامعة بكين الأول، وانغ جوانجفا، إن "سلالة دلتا شديدة العدوى أدت إلى الانتشار السريع للفيروس على مستوى البلاد".

وأضاف: "حان الوقت بالنسبة لنا لاكتشاف الثغرات المحتملة في جهودنا للوقاية من الأوبئة ومكافحتها"، مشيرا إلى أنه "حتى المدن التي لم تجد إصابات مرتبطة بالموجة الجديدة يجب أن تظل في حالة تأهب".

المصدر: وكالات