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الصين تسجل 86 إصابة جديدة بكوفيد-19

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الصين تسجل 86 إصابة جديدة بكوفيد-19
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قال التلفزيون الصيني اليوم الأربعاء، نقلا عن اللجنة الوطنية للصحة، إن الصين سجلت 86 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الثلاثاء، مقارنة مع 71 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 55 من الإصابات الجديدة محلية، ارتفاعا من 31 في اليوم السابق. وقالت إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 18. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

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ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92762 إصابة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

المصدر: رويترز

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