الرئيس الألماني يؤكد تمسكه بالمفاوضات مع إيران رغم مخاوف إسرائيل

اعتبر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن "مخاوف إسرائيل بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية مبررة"، مشيرا إلى أنه "متمسك بالمفاوضات الجارية مع إيران للتوصل إلى اتفاق".

وفي مقابلة مع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قال شتاينماير إن "مخاوف إسرائيل بشأن التهديد الذي تشكله إيران التي تطمح إلى امتلاك أسلحة نووية لها ما يبررها بالطبع. أنا كنت على دراية بهذه المخاوف طوال سنوات عديدة من المفاوضات الصعبة مع إيران. وقد أجريت مناقشات عديدة مع إسرائيل حول هذه المسألة، كان آخرها مع الرئيس رؤوفين ريفلين ورئيس الأركان العامة الإسرائيلي في برلين قبل بضعة أسابيع".

وأضاف: "عندما يأتي ذلك بالنسبة لإيران فإن ألمانيا وإسرائيل تشتركان في هدف استراتيجي مشترك، وهو ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، ونريد أيضا تقييد برنامج إيران الصاروخي وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وقد لا نتفق دائما على أفضل طريقة لتحقيق ذلك".

وتابع الرئيس الألماني: "مع ذلك، نعتقد أن تجديد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الدولي مع إيران) هو الطريقة الأكثر فاعلية لمنع إيران بشكل واضح ويمكن التحقق منه من امتلاك قنبلة نووية. وتجري حاليا مفاوضات معقدة للغاية لتحقيق هذه الغاية بمشاركة الإدارة الأمريكية الجديدة، وآمل أن ينجحوا من أجل ألمانيا وإسرائيل".

المصدر: "آكي"