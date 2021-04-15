مايك بينس يجري عملية جراحية ناجحة على القلب

أجرى مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عملية جراحية ناجحة على القلب، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال الناطق الرسمي باسم بينس إن الأخير "خضع يوم الأربعاء لعملية جراحية لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب، وكانت العملية ناجحة ومن المتوقع أن يتعافى تماما".

وأضاف أن بينس، الذي كشف في وقت سابق عن إصابته بمرض في القلب، خضع للعملية الجراحية في مؤسسة "إينوفا فيرفاكس" الطبية، بعد أن عانى من معدل ضربات قلب بطيئة خلال الأسبوعين الماضيين.

المصدر: "رويترز"