زيلينسكي: أوكرانيا ليست لوحدها ودول G7 تدعمها

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أعقاب اتصاله الهاتفي مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أن دول مجموعة "السبعة الكبار" تدعم أوكرانيا على خلفية "أعمال روسيا".

وقال زيلينسكي في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "الأعمال الأخيرة من جهة روسيا تمثل تحديا جديا للدول الأعضاء في الناتو وأوروبا بأسرها"، مضيفا أنه قدم الشكر لجونسون على "الدعم المستمر" من قبل بريطانيا.

Russia's recent actions pose a serious challenge to the security of 🇺🇦, @NATO members and the entire Europe. Thanked @BorisJohnson in a ☎️ conversation for continued support. We feel that 🇺🇦 is not alone. We are supported by the G7 countries. The NATO MAP is a top priority for 🇺🇦 pic.twitter.com/ocTpIhO7Od — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2021

وتابع زيلينسكي قائلا: "نشعر بأن أوكرانيا ليست لوحدها، وتدعمنا دول G7".

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وأكد أن الحصول على خطة العضوية في الناتو يعتبر من أهم الأولويات بالنسبة لأوكرانيا.

يذكر أن الدول الغربية قد أعربت عن قلقها إزاء تنقلات القوات الروسية، بينما أكدت موسكو أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا لا تهدد أحدا.

المصدر: RT