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زيلينسكي: أوكرانيا ليست لوحدها ودول G7 تدعمها

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زيلينسكي: أوكرانيا ليست لوحدها ودول G7 تدعمها
Reuters POOL New
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أعقاب اتصاله الهاتفي مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أن دول مجموعة "السبعة الكبار" تدعم أوكرانيا على خلفية "أعمال روسيا".

وقال زيلينسكي في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "الأعمال الأخيرة من جهة روسيا تمثل تحديا جديا للدول الأعضاء في الناتو وأوروبا بأسرها"، مضيفا أنه قدم الشكر لجونسون على "الدعم المستمر" من قبل بريطانيا.

وتابع زيلينسكي قائلا: "نشعر بأن أوكرانيا ليست لوحدها، وتدعمنا دول G7".

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وأكد أن الحصول على خطة العضوية في الناتو يعتبر من أهم الأولويات بالنسبة لأوكرانيا.

يذكر أن الدول الغربية قد أعربت عن قلقها إزاء تنقلات القوات الروسية، بينما أكدت موسكو أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا لا تهدد أحدا.

المصدر: RT

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