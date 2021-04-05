الكرملين: روسيا تحرك قواتها داخل أراضيها وهذا لا ينبغي أن يزعج أحدا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا تحرك قواتها داخل أراضيها على الحدود مع أوكرانيا بالشكل الذي تعتبره ضروريا، مؤكدا أن هذه الإجراءات لا تشكل تهديدا لأي دولة أخرى.

وتعليقا على التقارير التي زعمت أن وحدات عسكرية روسية تتحرك في منطقة روستوف، وتخفي أرقام السيارات العسكرية، قال بيسكوف إن "الجيش الروسي يتحرك على الأراضي الروسية في الاتجاهات، التي يعتبرها ضرورية، وبالشكل الذي يعتبره ضروريا لضمان الأمن لبلدنا"، مضيفا أن ذلك "لا ينبغي أن يسبب أدنى قلق لأي طرف".

وأكد الكرملين في وقت سابق أن تحرك القوات الروسية داخل أراضيها "لا ينبغي أن يزعج أحدا، ولا يشكل تهديدا لأحد".

وقال إن "روسيا تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن حدودها".

المصدر: نوفوستي