ظريف: إسرائيل توسع موقع ديمونة النووي وزعماء الغرب صامتون
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن إسرائيل بصدد توسعة موقع ديمونة للأبحاث النووية الواقع بصحراء النقب.
وكتب ظريف في تغريدة أن "إسرائيل بصدد توسعة ديمونة، مصنع القنابل النووية الوحيد في المنطقة".
وأرسل ظريف في تغريدته إشعارات لحسابات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وطلب منهم التعليق على الموضوع.
وأضاف مخاطبا هؤلاء الزعماء: "هل تشعرون بقلق عميق؟ هل أنتم قلقون قليلا؟ تريدون التعليق؟ هذا ما ظننته!"، في إشارة إلى صمت القادة تجاه توسعة إسرائيل مركزها النووي.
Israel is expanding Dimona, the region's only nuclear bomb factory.@POTUS@iaeaorg@BorisJohnson@EmmanuelMacron#AngelaMerkel— Javad Zarif (@JZarif) February 20, 2021
Gravely concerned?
Concerned? A little?
Care to comment?
I thought so. pic.twitter.com/qwvlKONEqi
وأكدت صور فضائية أن إسرائيل تنفذ أعمال بناء جديدة ملموسة في مركز ديمونة، حيث نشر الفريق الدولي المعني بالمواد الانشطارية (IPFM)، وهو هيئة تضم خبراء نوويين من 17 دولة، يوم الخميس صورا التقطها قمر صناعي في الرابع من يناير الماضي، وهي تؤكد أن إسرائيل تعمل على توسيع موقع ديمونة بشكل ملحوظ.
وتم الكشف عن دور مفاعل ديمونة في برنامج إسرائيل النووي السري لأول مرة عام 1986 من قبل الخبير النووي الإسرائيلي، مردخاي فعنونو، الذي كان موظفا سابقا في هذا الموقع وغادر إسرائيل إلى بريطانيا.
المصدر: RT